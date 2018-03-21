На Украине уволили режиссера "СТБ" за показ в эфире карты страны без Крыма

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Украинский телеканал "СТБ" уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за показ в эфире карты Украины без полуострова Крым, сообщила в среду пресс-служба телеканала.

В воскресенье телеканал СТБ признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма. Как сообщила пресс-служба, телеканал завершил служебное расследование относительно инцидента с картой Украины в программе "Холостяк" от 16 марта.

"По его результатам выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики. Телеканал "СТБ" прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк" с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".