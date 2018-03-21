Евродепутат раскритиковал Грибаускайте за отказ поздравить Путина

ВИЛЬНЮС, 21 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Валентинас Мазуронис заявил, что президент Литвы Даля Грибаускайте совершила ошибку, не поздравив Владимира Путина с победой на президентских выборах.

По словам Мазурониса, поздравление — это элементарный жест вежливости, который нужно было сделать, даже если политика или действия нынешних российских властей не нравятся. Кроме того, он отметил, что совершенная ошибка "невыгодна Литве".

"Можно и необходимо иметь свою позицию и мнение, но это президент, переизбранный большинством граждан России. Россия является и будет нашим соседом. Это было ошибкой не сделать элементарный жест вежливости. Может быть, мы не признаем результаты выборов России? Поздравили руководители великих стран ЕС и США, а мы в очередной раз показали себя "крутыми". Но на самом ли деле мы "крутые", — цитирует Мазурониса Sputnik Литва.

Литовский лидер отказалась поздравлять Путина с победой на президентских выборах в России. В пресс-службе главы прибалтийской республики отметили, что решение принято в связи с тем, что "Россия не соблюдает нормы международного права и не уважает права и интересы других государств".

Польша также воздержалась от поздравлений.

Из трех прибалтийских республик с победой Путина поздравила только лидер Эстонии Керсти Кальюлайд. Президент Латвии Раймондс Вейонис до сих пор не определился со своей позицией.

Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин набрал наибольшее количество голосов и был переизбран на четвертый срок.

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