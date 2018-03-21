Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела против Януковича

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 27 марта в рассмотрении уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
"В судебном заседании объявляется перерыв до 27 марта до 10.00 (11.00 мск)", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.
По его словам, на следующем заседании суд продолжит допрос свидетелей со стороны защиты. На заседании в среду суд допросил одного свидетеля – жительницу Крыма Оксану Медиеву.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.