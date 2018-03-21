Депутат Госдумы назвала Трампа сильной личностью

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Диалог РФ и США состоится, но он будет непростым, так как президенты двух стран являются единственными сильными лидерами в мире, которые будут отстаивать национальные интересы своих государств, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"Диалог будет, он будет непростым, в силу того, что здесь сойдутся два сильных – у нас сегодня в мире два сильных лидера – наш Владимир Путин и американский президент. Все остальные – никто им в подметки не годится. И вот здесь сойдутся два сильных человека, каждый из которых, конечно, будет отстаивать национальные интересы своей страны", — сказала Панина РИА Новости.

Парламентарий уточнила, что, по ее мнению, этот диалог состоится нескоро, так как Дональду Трампу необходимо решить ряд внутренних проблем в США.

"Мы должны понимать, насколько связаны руки сегодня у американского президента… Сегодня у Трампа очень серьезная ситуация, с точки зрения того, что в парламенте большинство его не поддерживает, более того, оно ему противостоит… Но надо знать Трампа – это очень сильная личность. Несмотря ни на что, он все равно проводит свою линию. И он очень трезво мыслящий и очень реалистично мыслящий человек, который в бизнесе, в общем-то, сам себя сделал", — пояснила она.

Депутат считает, что Трамп понимает, что "с Россией надо находить точки взаимодействия, сотрудничества, в том числе и по сирийскому вопросу". Панина также полагает, что президент США решил поздравить Путина с победой на выборах в тот момент, когда узнал о двух фактах.

"Когда он увидел вот эти составляющие – то, что было в послании плюс то, как народ проголосовал на этих выборах – я думаю, что (он понял, что) с этим нельзя не считаться. Я считаю, это главная причина", — заключила она.

Ранее стало известно, что во вторник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, во время которого прозвучали поздравления. Главы государств также обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.