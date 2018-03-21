В МИД назвали гибель россиян в Великобритании тенденцией

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Гибель россиян в Великобритании стало тенденцией, заявил в среду на специальном брифинге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Двое российских граждан пострадали на территории Великобритании, и у нас есть большие сомнения, что кто-то за это ответит. И не первый это случай", — сказал он.

"Проводя аналогии, мы можем вспомнить про Бориса Березовского, который попросил президента (России Владимира) Путина, чтобы тот дал ему возможность вернуться на родину. Вот так случайно вдруг Борис Березовский покончил самоубийством в Лондоне, вот случайно", — добавил Ермаков.

По его словам, "вот такие какие случайности" у британских коллег постоянно происходят: "это не единичный случай, это уже тенденция".