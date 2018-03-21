Запад готов дискредитировать Россию любыми средствами, заявили в Минобороны

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Запад готов использовать любые средства для дискредитации России, об этом говорят инциденты в Хан-Шейхуне и Солсбери, заявил в среду начальник войск РФ радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.