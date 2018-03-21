Франция выразила солидарность с Британией по "делу Скрипаля"

Флаг Европейского союза на автомобиле одного из послов у здания МИД РФ

Флаг Европейского союза на автомобиле одного из послов у здания МИД РФ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Париж заинтересован в расследовании дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил на брифинге для аккредитованных в Москве послов представитель французского посольства.

"Хотел бы выразить абсолютную солидарность Франции с Великобританией после химической атаки, проведенной на ее территории, мы полностью заинтересованы в расследовании, о котором нас информируют", — заявил представитель посольства Франции.

Он отметил, что химическое оружие не применялось на территории ЕС со времен Второй мировой войны.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.