США уничтожили двух боевиков "Аш-Шабаб"* при авиаударе в Сомали

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Военные США уничтожили в Сомали двух боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб"*, сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM).

"Вооруженные силы США в координации с федеральным правительством Сомали утром 19 марта нанесли авиаудар, ликвидировав двух террористов, ранив двух и уничтожив их автомобиль", — говорится в заявлении AFRICOM.

Сообщается, что удар был нанесен в районе населенного пункта Мубаарак в провинции Нижняя Шабелле.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещенная в России