Порошенко запретил депутатам приносить оружие в Раду и кабмин Украины

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады, администрацию президента и кабмин.

"Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной радой Украины 20 марта 2018 года", — говорится в сообщении на сайте президента.

Накануне парламент Украины принял закон, которым запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады. Согласно документу, в здания Рады, администрации президента, кабмина и другие здания государственной власти, где есть госохрана, нельзя приносить взрывчатые вещества, средства для подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, в том числе учебные или имитационные, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие твердые вещества и пиротехнические средства.

Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.