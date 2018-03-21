Порошенко запретил депутатам приносить оружие в Раду и кабмин Украины

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады, администрацию президента и кабмин.
Накануне парламент Украины принял закон, которым запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады. Согласно документу, в здания Рады, администрации президента, кабмина и другие здания государственной власти, где есть госохрана, нельзя приносить взрывчатые вещества, средства для подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, в том числе учебные или имитационные, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие твердые вещества и пиротехнические средства.
Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.