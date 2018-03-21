Суд в Киеве отказался повторно допрашивать Порошенко по делу Януковича

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева вновь отказался повторно допрашивать президента Украины Петра Порошенко по делу бывшего главы украинского государства Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства… отказать", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.
По его мнению, ходатайство защиты о допросе Порошенко является необоснованным. Кроме того, судья отметил, что Порошенко уже предоставил показания.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.