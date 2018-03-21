Власти ДНР рассказали, сколько ежемесячно тратят на соцвыплаты

ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Около миллиона человек получают соцвыплаты в самопровозглашенной Донецкой народной республике, ежемесячно им выплачивается более 3,5 миллиарда рублей, заявила в среду и.о. министра труда и соцполитики ДНР Лариса Толстыкина.

Официальный Киев с середины лета 2014 года прекратил выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы жителям Донбасса. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

"В республике около одного миллиона человек получают социальную помощь от государства в виде пенсионных выплат, социальных пособий, компенсаций и оказания различных видов социальных услуг. Средства, которые покрывают нужды на оказание социальной помощи населению, ежемесячно превышают 3,5 миллиарда рублей", — сообщила Толстыкина в рамках круглого стола.

Она отметила, что за три года пенсии в республики повышались трижды.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.