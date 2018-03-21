Фронт освобождения Палестины призвал не спешить с выводами о ЧП с премьером

КАИР, 21 мар — РИА Новости. Один из лидеров Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Махер ат-Тахер призвал не делать поспешных выводов по поводу организаторов покушения на палестинского премьера, а провести доскональное расследование инцидента.

"Давайте создадим комиссию из палестинских фракций, чтобы досконально изучить этот вопрос, провести тщательное расследование, выяснить, кто действительно стоит за этим инцидентом, который все мы осуждаем самым решительным образом", — сказал ат-Тахер в интервью РИА Новости.

По его словам, в этом вопросе "не должно быть поспешности". Ат-Тахер подчеркнул, что палестинцы сталкиваются с серьезными вызовами, такими как попытка навязать "сделку века, и вообще ликвидировать палестинскую проблему как таковую". "Но мы не можем отвечать на эти вызовы, не добившись внутрипалестинского единства", — подчеркнул собеседник агентства.

В этой связи он призвал "прекратить информационные кампании", а также "исходить из высших палестинских интересов" во всех вопросах.

Мощный взрыв прогремел 13 марта на пути следования кортежа главы палестинского правительства Рами Хамдаллы в секторе Газа — палестинском анклаве, находящимся под контролем исламистского движения ХАМАС. Сам премьер-министр, приехавший с редким визитом с Западного берега реки Иордан, при взрыве не пострадал.

Палестинский лидер Махмуд Аббас обвинили в нападении на кортеж премьера движение ХАМАС. Сами исламисты отрицают причастность к взрыву.