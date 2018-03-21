Полиция Ташкента помогает потерявшему память россиянину вернуться домой

ТАШКЕНТ, 21 мар – РИА Новости. Сотрудники ГУВД Ташкента помогли найти родственников страдающего потерей памяти гражданина России, информация о котором распространилась в соцсетях. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пост о Дмитрии Питько 1977 года рождения написала некая Роза Фахретдинова. Сообщалось, что его отец, Сергей Питько, проживает в Александровском районе Оренбургской области.

Ташкентские оперативники разыскали Сергея Дмитриевича и рассказали ему о сыне. Питько признался, что давно искал Диму, даже обращался в передачу "Жди меня". По его словам, в начале 90-х годов Сергей Дмитриевич с супругой Ниной, сыном Дмитрием и дочерью Катариной выехали из Узбекистана в Россию на постоянное место жительства. Вскоре супруги развелись. Сергей остался в Оренбургской области, а Нина вернулась в Ташкент. После окончания школы в 1994 году Дмитрий уехал к матери. С тех пор с отцом он не виделся, а Нина Питько в том же году скончалась.

На поиски самого Дмитрия Питько у сотрудников ГУВД Ташкента ушло чуть больше четырех суток, потому что указанный в посте "район аэропорта" охватывает довольно большую территорию. Один из опрошенных ими рассказал, что видел похожего человека около придорожного кафе. Владелец заведения Эдуард Чуляков и его супруга Лада сразу узнали Дмитрия.

По их словам, в начале марта к мужчине частично вернулась память, он написал на листке данные и российский адрес отца, который оказался правильным лишь отчасти. Сотрудница кафе Юлия Никишева выложила информацию в группу программы "Жди меня" в социальных сетях, откуда ее и взяла Роза Фахретдинова. Владельцы и работники кафе много лет кормили и одевали мужчину.

В ближайшее время, после оформления документов, необходимых для возвращения в Россию, Дмитрий отправится к отцу.

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