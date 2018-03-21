В Остине расследуют, были ли сообщники у подозреваемого в серии взрывов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Полиция продолжает расследование серии взрывов в Остине, чтобы установить, действовал ли подозреваемый один или у него были сообщники.

"Это расследование продолжается. Мы хотим получить подтверждение того, что он или действовал один, или с сообщниками", — сообщил глава местной полиции Брайан Мэнли в ходе пресс-конференции.

"То, чего у нас нет на данный момент, так это мотива. Мы не понимаем, что побудило его это сделать. Это также будет частью продолжающегося расследования", — добавил он.

Кроме того, сообщается, что ФБР "обеспокоено" тем, что могут быть еще посылки с бомбами, которые не были обнаружены.

Серия взрывов в Остине, связанных с тем, что неизвестные подкидывали взрывчатку к частным домам, началась в начале марта этого года. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо пострадали. Власти связывают между собой большинство из данных случаев.