Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе, а в содержании разговора

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 140 представителей зарубежных дипмиссий аккредитовались на брифинг в МИД РФ, на котором, как ожидается, российская сторона ответит на обвинения в применении химоружия в британском Солсбери, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Утром уже аккредитовалось 140 человек. Будет ещё больше. Некоторые, комментируя своё участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны", — написала она в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что на устроенный МИД РФ брифинг, в частности, не придут послы Великобритании, США и Китая. Как ожидается, эти страны будут представлены на другом уровне.