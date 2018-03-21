На Украине задержали женщину, которая сообщила о "минировании" Рады

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости. Полиция задержала жительницу одного из сел Киевской области, которая сообщила о минировании здания Верховной рады Украины.
"Сотрудники уголовного розыска установили, что ложное сообщение осуществила женщина, проживающая в одном из сел Киевской области. С помощью коллег из Борисполя удалось установить ее местонахождение и доставить в управление киевской полиции", — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.
Сообщается, что злоумышленница звонила в состоянии алкогольного опьянения.
Решается вопрос о вынесении обвинений по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности". Виновнице грозит наказание от двух до шести лет лишения свободы.