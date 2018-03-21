В Нигерии боевики освободили 76 из 110 похищенных школьниц

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Боко Харам" освободили 76 из 110 нигерийских школьниц, похищенных в конце февраля, сообщило министерство информации и культуры Нигерии.

Ранее местные СМИ со ссылкой на родственников девочек сообщили, что террористы освободили несколько похищенных детей. По информации газеты Daily Post, пять школьниц погибли в плену боевиков.

"Распоряжение президента Мохаммаду Бухари о том, чтобы все ведомства в области безопасности делали все возможное для освобождения школьниц из Дапчи, которые были похищены 19 февраля 2018 года, принесло результаты, так как подтверждается освобождение 76 из 110 похищенных учениц утром в среду", — говорится в заявлении министерства в Facebook.

Глава ведомства Алхаджи Лаи Мохаммед заявил, что процесс освобождения еще продолжается. Боевики начали отпускать школьниц в 03.00 по местному времени (05.00 мск). Властям удалось добиться освобождения без предварительных условий благодаря усилиям по неофициальным каналам и помощи "некоторых друзей страны".

Двадцать четвертого февраля стало известно что боевики группировки похитили 110 учениц школы в нигерийском штате Йобе. Для их поиска ВВС Нигерии задействовали дополнительные авиационные средства. Школьниц собирались искать в дневное и ночное время.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.