В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс 100 бойцов "Правого сектора"*

ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила прибытие к линии соприкосновения в Донбассе бойцов запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По информации нашей разведки, для усиления подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады в район населенного пункта Валуйское прибыли боевики "Правого сектора"* — около 100 человек", — сказал Марочко.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.