Израиль ищет жилье "русским" пенсионерам из дома, где будет посольство США

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Израильские власти ищут варианты расселения 450 пожилых русскоязычных иммигрантов из социального жилья в Иерусалиме, которое, как ожидается, через два года станет частью американского посольского комплекса, следует из материалов парламентских слушаний.

Символический перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирован на 14 мая 2018 года со сменой вывески на одном из зданий консульства, размещением там посла и небольшой группы сотрудников. Полноценная релокация, как ожидается, займет больше времени и потребует освоения всего принадлежащего американцам земельного участка с расположенной на ней бывшей гостиницей "Дипломат", где сейчас живут пенсионеры.

"Отель был приобретен Соединенными Штатами в 2014 году и сейчас сдан ими в аренду для проживания пожилых иммигрантов из бывшего Советского Союза. Но, поскольку здание должно в июне 2020 года стать частью посольства США, жильцам придется съехать", — сказано в материалах Кнессета, одна из комиссий которого обсуждала проблему на этой неделе.

Выступая на слушаниях, генеральный директор министерства алии и абсорбции (еврейской иммиграции в Израиль и адаптации репатриантов) Алекс Кушнир сообщил, что этим вопросом его ведомство занимается вместе с иерусалимской мэрией, канцелярией главы правительства, МИД и американским посольством. Среди вариантов он назвал продление аренды, переселение пенсионеров в уже существующее здание или строительство для них нового жилья.

В ответ инициатор слушаний, депутат от оппозиционного блока "Сионистский лагерь" Ксения Светлова, обвинила профильные ведомства в бездействии и голословных обещаниях жильцам "Дипломата", чей средний возраст, по ее словам, превышает 80 лет.

"Время летит. Осталось два года до срока возможного выселения "Дипломата", но никто из ответственных чиновников пальцем о палец не ударил, чтобы подготовить альтернативные варианты для людей, там живущих… Никакого земельного участка под строительство не выделено, планов строительства такого здания нет", — цитирует Светлову партийная пресс-служба.

В реалистичности пролонгации аренды здания усомнился глава североамериканского департамента МИД Израиля Джошуа Зарка, который, по данным Кнессета, сказал на слушаниях, что будет "очень удивлен", если США согласятся на такой вариант.

Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению президента США Дональда Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а, пока этого не произошло, держит свои посольства в Тель-Авиве.