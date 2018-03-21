В Эстонии столкнулись поезд и микроавтобус

ТАЛЛИН, 21 мар — РИА Новости. Поезд и микроавтобус столкнулись в среду на железнодорожном переезде в поселке Сауэ под Таллином, водитель автомобиля доставлен в больницу, сообщил департамент полиции и погранохраны республики.

"По предварительным данным, микроавтобус выехал перед поездом на красный свет светофора у переезда. Водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу. На момент столкновения в поезде находились семь человек, никто из них не пострадал. Из-за инцидента нарушено движение пассажирских поездов", — говорится в сообщении.

Ранее руководство Эстонской железной дороги (ЭЖД) выразило обеспокоенность участившимися в последнее время столкновениями поездов и автомобилей на железнодорожных переездах, которые не оборудованы шлагбаумами. Так, 20 февраля произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком в районе железнодорожной станции Кулна на севере Эстонии, в результате чего девять человек были доставлены в больницу.

После этого инцидента, руководство ЭЖД приняло решение в течение пяти лет оснастить шлагбаумами 51 железнодорожный переезд. По всей Эстонии имеются 152 железнодорожных переезда, но только 40 из них оборудованы шлагбаумами.