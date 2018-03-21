СМИ: подозреваемый во взрывах в Остине погиб при попытке задержания

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подозреваемый в причастности ко взрывам в американском Остине (штат Техас) погиб при попытке задержания полицией и сотрудниками ФБР, сообщает местный телеканал KVUE со ссылкой на источники.

#KVUE is also live on @facebook with the latest on the #AustinBombings suspect. Sources tell us the suspect killed himself with an explosive after police closed in on his trail. CONTINUING COVERAGE ==> https://t.co/1UZJ5LGpZP pic.twitter.com/Js8foT37ay — KVUE News (@KVUE) 21 марта 2018 г.

Серия взрывов в Остине, связанных с тем, что неизвестные подкидывали взрывчатку к частным домам, началась в начале марта этого года. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо пострадали. Власти связывают между собой большинство из данных случаев.

Во вторник на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (примерно 120 километров от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.

По данным телеканала, подозреваемый привел в действие взрывное устройство, на месте происшествия были слышны выстрелы.