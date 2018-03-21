МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Попытки углубить кризис в отношениях РФ и США, которые предпринимает в том числе американский сенатор Джон Маккейн — это подрывная деятельность в сфере международной безопасности, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на минувших выборах. По словам сенатора, поздравив Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

"Попытки углубления кризиса в отношениях между Россией и США, которые постоянно предпринимает Маккейн и его больные русофобией адепты, являются не просто провокацией, а подрывной деятельностью в области международной безопасности. Помешанные на раздувании вражды политиканы не заинтересованы в мире и стабильности, поскольку зарабатывают на политических интригах и разжигании военных конфликтов", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат также отметил, что круг тем, затронутых в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США, демонстрирует безальтернативность двустороннего диалога в решении важнейших международных вопросов, которое невозможно без участия Москвы и Вашингтона. "Уверен, что диалог президентов будет продолжен, несмотря на огромное давление антироссийского лобби на главу Белого дома", — отметил Железняк.

Телефонный разговор Путина и Трампа, во время которого прозвучали поздравления, состоялся во вторник по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.