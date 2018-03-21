Евросоюз демонстрирует дефицит демократии, считает глава МИД Польши

ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Евросоюз демонстрирует дефицит демократии, ничто так не вредит единству ЕС, как отсутствие правового равенства стран, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая с программной речью в сейме страны.

Он напомнил, что в соответствии с уставными документами "Евросоюз действует исключительно в границах компетенций, предоставленных ему странами-членами", а все остальные вопросы относятся к суверенным компетенциям членов ЕС.

"Дефицит демократии в ЕС – это очевидность, которая уже имеет свои последствия… ЕС может быть сильным только с помощью поддержки своих стран", — сказал Чапутович.

Министр также отметил, что "ничто так не вредит единству ЕС, как неравенство стран в области права".

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.