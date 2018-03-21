При взрыве в Кабуле пострадали по меньшей мере девять человек

Скорая помощь на месте взрыва в Кабуле. Архивное фото

Скорая помощь на месте взрыва в Кабуле. Архивное фото

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана, передает телеканал 1TV.

Взрыв произошел в среду во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.

По информации агентства Khaama Press, согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщает телеканал Tolo News, на место взрыва прибывают кареты скорой помощи. Район происшествия был оцеплен силами безопасности.