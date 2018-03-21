Министр обороны Израиля назвал уничтожение реактора в Сирии смелым решением

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал бомбардировку ядерного реактора в Сирии в 2007 году "историческим и отважным" шагом, который доказывает, что решение вопросов национальной безопасности не терпит промедления.
"Смелое историческое решение, которое мы приняли, доказало тогда и продолжает доказывать по сей день, что в вопросах национальной безопасности нельзя быть сдержанными. Надо следовать национальным интересам, принимать решения, а когда это необходимо — действовать", — говорится в заявлении министра.
"Попробуйте представить себе, что бы было, если бы мы не стали действовать. Результатом стала бы Сирия, обладающая ядерным потенциалом", — добавил он.
Налет на Сирию стал вторым случаем в истории, когда еврейское государство военными средствами пресекло атомный проект недружественных соседей по региону. В 1981 году ВВС Израиля уничтожили строившийся реактор в Ираке. Сейчас израильтяне обещают не допустить появления ядерного оружия в Иране и говорят о готовности, если потребуется, действовать в одиночку.
"Мы обсуждали, может ли Израиль жить в ситуации, когда у Сирии есть ядерный реактор, и ответ был "нет". С момента, когда мы пришли к этому заключению, стало ясно, что следует делать", — заявила в эфире израильского радио одна из лидеров парламентской оппозиции Ципи Ливни, которая в 2007 году возглавляла МИД в правительстве Эхуда Ольмерта.
*Террористическая организация, запрещенная в России