Министр обороны Израиля назвал уничтожение реактора в Сирии смелым решением

Израиль заявил, что в 2007 году разбомбил ядерный реактор в Сирии

Израиль заявил, что в 2007 году разбомбил ядерный реактор в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал бомбардировку ядерного реактора в Сирии в 2007 году "историческим и отважным" шагом, который доказывает, что решение вопросов национальной безопасности не терпит промедления.

Израиль спустя десять с половиной лет официально признал причастность к уничтожению секретного атомного объекта в соседней стране и рассекретил многочисленные материалы о подготовке и проведении операции.

"Смелое историческое решение, которое мы приняли, доказало тогда и продолжает доказывать по сей день, что в вопросах национальной безопасности нельзя быть сдержанными. Надо следовать национальным интересам, принимать решения, а когда это необходимо — действовать", — говорится в заявлении министра.

"Попробуйте представить себе, что бы было, если бы мы не стали действовать. Результатом стала бы Сирия, обладающая ядерным потенциалом", — добавил он.

Израильтяне говорят, что их авиация разбомбила строившийся реактор за считанные месяцы до его ввода в строй. С началом в Сирии гражданской войны провинция Дейр эз-Зор, где находился объект, была надолго занята террористической группировкой "Исламское государство"*.

Налет на Сирию стал вторым случаем в истории, когда еврейское государство военными средствами пресекло атомный проект недружественных соседей по региону. В 1981 году ВВС Израиля уничтожили строившийся реактор в Ираке. Сейчас израильтяне обещают не допустить появления ядерного оружия в Иране и говорят о готовности, если потребуется, действовать в одиночку.

"Мотивация наших врагов заметно возросла в последние годы, но увеличилась и мощь Армии обороны Израиля. Потенциал ВВС и возможности наших разведслужб расширились по сравнению с 2007 годом, и это стоит усвоить всем на Ближнем Востоке", — сказал Либерман, который сейчас находится в поездке по странам Африки.

"Мы обсуждали, может ли Израиль жить в ситуации, когда у Сирии есть ядерный реактор, и ответ был "нет". С момента, когда мы пришли к этому заключению, стало ясно, что следует делать", — заявила в эфире израильского радио одна из лидеров парламентской оппозиции Ципи Ливни, которая в 2007 году возглавляла МИД в правительстве Эхуда Ольмерта.

*Террористическая организация, запрещенная в России