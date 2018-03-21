БАНГКОК, 21 мар – РИА Новости. Посольство России в Таиланде направило официальный запрос о состоянии и истории болезни россиянина, жителя Барнаула Герасима Григорьева, заболевшего на острове Пхукет лихорадкой денге и впавшего в кому, сообщил РИА Новости в среду заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.

"Наши сотрудники находятся на связи с родственниками и друзьями заболевшего россиянина. Сегодня мы направили в больницу, в которой он находится, запрос на подробную информацию о его состоянии и истории болезни", — сообщил агентству дипломат.

Ранее СМИ сообщали о том, что житель Барнаула заразился на острове Пхукет лихорадкой денге и впал в кому. Переносчик лихорадки денге – дневной полосатый комар Aedes Aegypti, часто встречающийся в тропических и субтропических зонах, в том числе и на территории Таиланда. В стране, как и в соседних Вьетнаме, Мьянме, Камбодже и Лаосе, принимаются серьезные меры для ограничения ареала обитания Aedes Aegypti, однако полностью избежать случаев заражения пока не удается.

Лихорадка денге существует в виде четырех различных штаммов, поэтому вакцинация от нее считается неэффективной, так как пока не существует вакцины, способной предотвратить заболевание при проникновении в организм любого из них. Переболевшие лихорадкой одного штамма никак не защищены от трех других.

Наиболее тяжело денге протекает у детей и пожилых людей, однако реакция на нее каждого организма индивидуальна: некоторые испытывают симптомы в полной мере и даже впадают в кому, некоторые переносят лихорадку "на ногах".