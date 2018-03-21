Версии Лондона по отравлению Скрипаля не сходятся, заявили в Госдуме

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несостоятельность обвинения РФ в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет доказана, многое в версии Лондона не сходится, заявил глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

"Я думаю, что это все будет доказано, эта несостоятельность. Единственное, что смущает, что в очередной раз провокация проводится на живых людях. Все разные границы (нарушены). Ничем не гнушаются для того, чтобы как-то напакостить России. Ничего у них не получится", — сказал Шаманов журналистам в среду.

Парламентарий отметил, что "целый ряд очень важных событий не вкладываются в общую составляющую анализа".

Во-первых, Великобритания сама говорит о необходимости длительного расследования случившегося, при этом уже обвинив Россию, отметил Шаманов.

"Чтобы предотвратить отравление, то надо иметь, как минимум, анализ этого вещества, которое применяется, чтобы применить антидот. Сегодня, как заявляют медики английские, что вне угрозы и жизнь полицейского, Скрипаля и его дочери. То есть люди, которые применяли (отравляющее вещество), они знали, что где-то должен быть поблизости препарат, который не допустит гибели этих людей", — сказал депутат.

Шаманов заявил, что есть множество и других фактов, которые не укладываются в общую концепцию обвинения. Например, МИД РФ попросил Лондон представить образцы отправляющего вещества. "Как пояснили специалисты, химики, невозможно сделать абсолютно идентичные (образцы), которые производилась якобы у нас. Там сразу станет понятно. Лицо вора станет понятно при фонарях в темную ночь", — заключил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.