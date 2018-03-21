Версии Лондона по отравлению Скрипаля не сходятся, заявили в Госдуме

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несостоятельность обвинения РФ в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет доказана, многое в версии Лондона не сходится, заявил глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.
Парламентарий отметил, что "целый ряд очень важных событий не вкладываются в общую составляющую анализа".
Во-первых, Великобритания сама говорит о необходимости длительного расследования случившегося, при этом уже обвинив Россию, отметил Шаманов.
"Чтобы предотвратить отравление, то надо иметь, как минимум, анализ этого вещества, которое применяется, чтобы применить антидот. Сегодня, как заявляют медики английские, что вне угрозы и жизнь полицейского, Скрипаля и его дочери. То есть люди, которые применяли (отравляющее вещество), они знали, что где-то должен быть поблизости препарат, который не допустит гибели этих людей", — сказал депутат.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.