Британия взяла курс на подрыв отношений с Россией, заявил Лавров

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Нет сомнений, что Великобритания взяла курс на подрыв отношений с РФ, если и дальше будут продолжаться антироссийские действия, то Москва напоминает, что никто не отменял принципа взаимности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом, нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений, а если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, конечно же, никто не отменял принцип взаимности", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".