Россия обсудит с Японией посещение Курильских островов для бывших жителей

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и Россия договорились продолжить обсуждение мер для более свободных визитов бывших жителей Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, а также введение дополнительных пунктов въезда и выезда на острова, об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
Вопрос о начале авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждался во время встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. До сих пор существовали только морские пути для посещения бывшими жителями южно-курильских островов. Для расширения обмена и облегчения посещения бывшими жителями островов могил родственников был предложен воздушный путь. Первый такой рейс состоялся в сентябре прошлого года.
В то же время со стороны бывших жителей островов были просьбы разрешить посещения могил предков в местах, где до сих пор существовали ограничения на посещения японцев.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.