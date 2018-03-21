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Россия обсудит с Японией посещение Курильских островов для бывших жителей

07:4021.03.2018
(обновлено: 07:45 21.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкНа острове Кунашир. Архивное фотоНа острове Кунашир. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ТОКИО, 21 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Япония и Россия договорились продолжить обсуждение мер для более свободных визитов бывших жителей Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, а также введение дополнительных пунктов въезда и выезда на острова, об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лавров рассказал о согласовании заседаний рабочих групп по южным Курилам
"Уверенный прогресс в работе по осуществлению совместной хозяйственной деятельности на четырех островах (Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи – ред.), а также более свободные посещения островов послужат на пользу укрепления доверия между нашими странами, что, в свою очередь, пойдет во благо заключению мирного договора. Мы продолжим деятельность по мерам гуманности для бывших жителей. Мы проведем конкретные переговоры для осуществления визитов на острова авиапутем, установления дополнительных пунктов въезда и выезда, а также осуществления посещения могил в районах с ограниченным доступом", — сказал министр.

Вопрос о начале авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждался во время встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. До сих пор существовали только морские пути для посещения бывшими жителями южно-курильских островов. Для расширения обмена и облегчения посещения бывшими жителями островов могил родственников был предложен воздушный путь. Первый такой рейс состоялся в сентябре прошлого года.

В то же время со стороны бывших жителей островов были просьбы разрешить посещения могил предков в местах, где до сих пор существовали ограничения на посещения японцев.

Остров Кунашир
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Япония нацелена на развитие отношений с Россией и переговоры по Курилам
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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