Глава МИД Японии анонсировал российско-японский стратегический диалог

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Заседание российско-японского стратегического диалога на уровне заместителей глав МИД пройдёт 19 апреля в Москве, а в мае в Японии пройдёт встреча замглав МИД по вопросам безопасности, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Я хочу, чтобы внешнеполитические ведомства двух наших стран провели широкий обмен мнениями по неотложным и важным вопросам международного сообщества, включая ситуацию в Северной Корее. Исходя из этой точки зрения, мы пришли к мнению, что 19 апреля будет проведен в Москве японо-российский диалог между заместителями министров", — заявил Коно по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Также в мае этого года в Токио должна пройти японо-российская консультация по вопросам безопасности на уровне заместителей министров", — добавил он.