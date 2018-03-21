Президент Южной Кореи допустил возможность саммита с США и КНДР

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности в будущем трехстороннего саммита с США и КНДР, сообщили сеульские СМИ с заседания подготовительного комитета по проведению саммита двух корейских государств.
"Мы должны полностью решить вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия и обеспечения мира через предстоящие и последующие переговоры", — заявил Мун Чжэ Ин.
Встреча Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей надвое Корейский полуостров. Вслед за этим планируется организовать встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.