Глава МИД Японии выступил за более тесное взаимодействие с Россией

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Японии и России необходимо взаимодействие для решения множества задач, в том числе по КНДР, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно на переговорах в Токио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас много задач, которые требуют интенсивного взаимодействия Японии и России, в том числе по Северной Корее", — сказал Коно, открывая переговоры.

По его словам, эти задачи отражены в плане консультаций между внешнеполитическими ведомствами Японии и России на 2018-2019 годы, который планируется подписать в ходе нынешнего визита Лаврова в Токио.

Касаясь темы подписания мирного договора между двумя странами, Коно отметил, что хотел бы обсудить гуманитарные вопросы, в том числе о посещениях японцами могил предков на южных Курилах, на которые претендует Токио. Экономическое сотрудничество и вопросы безопасности также представляют, по словам главы МИД Японии, интерес на переговорах с Россией.

"Мы выступаем за углубление взаимопонимание между нашими странами в их стремлении к заключению мирного договора", — подчеркнул Коно.

Токио, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.

Возвращение четырех островов Япония ранее поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.