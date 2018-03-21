Латвийский депутат прокомментировал результаты выборов в России

РИГА, 21 мар – РИА Новости. Для Латвии важно, чтобы в России сохранялась стабильная ситуация, а результаты выборов показали, что россияне проголосовали за стабильность, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkoм глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович.

"Для нас, латвийцев, стабильность на востоке нашей границы дорогого стоит. Что касается внутриполитических пристрастий, ожиданий разочарований — это не ко мне. Я рассуждаю эгоистично, исходя из латвийских интересов. Нам крайне выгодно, чтобы в этом неспокойное время на востоке большой сосед излучал стабильность. Россияне проголосовали за стабильность", — сказал Урбанович.

По его словам, отношения между Россией и Латвией сегодня во многом зависят от последней.

"Они могут измениться в любую сторону, и все зависит прежде всего от латвийских властей. Будут латвийские власти состязаться в русофобии — они качнутся к еще более прохладным. Будут сдержаннее шагать в ногу с европейскими русофобами — ситуация может накрениться к добрососедству и даже увеличению товарооборота в торговых отношениях", — сказал Урбанович.

На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.