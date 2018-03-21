"Кого вы, русские, еще отравите?" С чем сталкиваются россияне в Британии

Объявление с информацией об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери у ресторана в Солсбери

Объявление с информацией об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери у ресторана в Солсбери

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Игорь Гашков, Владимир Ардаев. По разным данным, в Великобритании постоянно проживают от 300 тысяч до полумиллиона выходцев из России. Обвинения и упреки в адрес Москвы, на которые в последнее время не скупятся ни британские политики, ни СМИ, меняют отношение к ним не в лучшую сторону. РИА Новости выяснило, каково это сегодня — быть русским в Британии.

"Хлеб швыряют на прилавок"

К россиянам и прежде относились с настороженностью, а сейчас не скрывают недоброжелательности, утверждает лондонский бизнесмен Михаил, попросивший не называть его фамилии.

"Недавно в магазине, услышав мой акцент, продавец спросил, откуда я. Узнав, что из России, буквально швырнул мне хлеб на прилавок. Водитель такси прямо поинтересовался: что это вы позволяете себе в нашей стране? С этим приходится сталкиваться постоянно, и отношение все ухудшается. Распространяются какие-то ужасные слухи, например, о том, что на россиян в Британии нападают скинхеды", — рассказывает он.

Действительно, теперь говорящих на русском языке в Великобритании воспринимают иначе, и в первую очередь — с подачи СМИ, отмечает житель Лондона Сергей Буравлев. В телепередачах и на радио постоянно обсуждают разгоревшийся скандал и то, кто стоит за покушением на Скрипаля.

© REUTERS / Toby Melville/Pool Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018 года © REUTERS / Toby Melville/Pool Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018 года

"Важный момент: в Англии очень доверяют СМИ. И если они говорят, что русские — зло, значит, так и есть", — считает Буравлев.

"Британцам подают информацию так, будто Россия применила химическое оружие против них на территории их страны. Эта агрессивная пропаганда распространяется в массах, а потом сказывается на наших соотечественниках. Я не помню такого ухудшения отношений между странами и такой сильной антироссийской риторики. В последние недели меня не раз спрашивали: "Почему вы, русские, убиваете русских?" И постоянно вспоминают Литвиненко", — говорит Сергей Буравлев.

При этом он отмечает, что за безопасность русских в Британии на самом деле опасаются: в день голосования на выборах президента России в посольстве было много полицейских и агентов в штатском.

"Я не верю, что мне угрожает Путин"

На волне истерии в центре внимания британской прессы неожиданно оказался бизнесмен Валерий Морозов, живущий в Гилфорде, графство Суррей. Сразу несколько изданий сообщили, что в его адрес поступают угрозы.

На электронную почту Морозова пришло письмо на ломаном русском: "Валери, они получили Сергея они теперь приходят за вами. Сэр, лучше всего сейчас соблюдать спокойствие и быть начеку. Будешь ты у меня по ниточке ходить". Явный намек на Сергея Скрипаля. И требование: перевести по указанному адресу два биткоина в течение четырех часов.

Письмо, полученное по электронной почте российским бизнесменом Валерием Морозовым, живущим в Великобритании Письмо, полученное по электронной почте российским бизнесменом Валерием Морозовым, живущим в Великобритании

Британская полиция отнеслась к этому очень серьезно, предоставила Морозову государственную защиту. Он проигнорировал первое письмо, но пришло второе, по-английски: "Тебе наплевать на то, что с тобой будет? Ждем подтверждения".

"Я не верю, что все это дело рук российских спецслужб, действующих по поручению Путина. Скорее, кто-то пользуется ситуацией — криминалитет, мошенники", — говорит Морозов.

Однажды бизнесмен общался со Скрипалем — случайно встретились, познакомились, побеседовали. Бывший российский разведчик произвел на него двойственное впечатление.

"С одной стороны, человек общительный, открытый. С другой — он упомянул, что работает советником по безопасности в какой-то британско-американской фирме, общается с представителями спецслужб и, возможно, разведок. Мне все это не понравилось, и я предпочел больше не пересекаться с ним", — рассказывает Морозов.

Бизнесмен считает, что официальный Лондон слишком поторопился, обвинив в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь российские власти. "Они скоропалительно делают выводы, не изучив факты. В результате "подставили" и президента Путина, и премьер-министра Терезу Мэй", — отмечает Валерий Морозов.

"Они слишком торопятся"

"Если говорить в целом, то атмосфера не вокруг нас сгущается, а просто становится тревожной. Чиновники вроде Бориса Джонсона рассыпают обвинения, не утруждая себя никакими доказательствами, люди не могут понять, что происходит, и сама обстановка конфронтации их все больше беспокоит. Люди боятся обострения — в Сирии, на Украине, в других местах, где Россия может лоб в лоб столкнуться с Великобританией и США", — полагает Морозов.

С бизнесменом согласен Дмитрий Гололобов — юрист, профессор права в Университете Вестминстера, бывший руководитель правового отдела ЮКОСа. Он уехал из России в 2004 году, когда развернулось расследование в отношении руководителей этой компании. На самом деле, отмечает Гололобов, мало кто верит, что за покушением стоит Кремль: "Даже таксисты мне говорят, что это не похоже на русских".

По его словам, кризис в отношениях между Великобританией и Россией временный, через пару лет все вернется в прежнее русло: "Это просто очередной цикл обострения — я уже несколько таких пережил. Например, после убийства экс-офицера КГБ Александра Литвиненко".

"Россию превращают во врага"

© Фото : из личного архива Дмитрия Гололобова Профессор права Университета Вестминстера Дмитрий Гололобов © Фото : из личного архива Дмитрия Гололобова Профессор права Университета Вестминстера Дмитрий Гололобов

"Пока весь негатив идет в соцсетях и в основном не от британцев, а от соотечественников. Британцы — народ более корректный, и далеко не все склонны к истерикам. Многие хотят действительно разобраться в сложившейся ситуации и получить доказательства. Мне каждый день звонят местные полицейские и интересуются, все ли в порядке у меня и у членов нашей ассоциации, просят немедленно сообщить им о малейших попытках ущемить наши права в Великобритании и обещают защитить", — рассказывает председатель ассоциации соотечественниц в Великобритании "Спутник" Оксана Гулий Франсис.

Хотелось бы, говорит она, чтобы Россия и Британия нашли способ решить все вопросы дипломатическим путем, работать вместе, расследуя это преступление, делясь фактами и находками. Оксане "больно видеть, как Россию превращают во врага".

"С чем могу согласиться, так это с тем, что многие простые британцы верят на слово своим СМИ, однако это общая тенденция в мире. В то же время у большинства британцев позиция "плохие люди есть везде, по ним всю нацию судить нельзя", потому в личных отношениях обычно не переходят границ", — подчеркивает сотрудница комитета "Русское наследие в Великобритании" Юлия Плияукста.

"Лично мне ничего обидного в свой адрес слышать не приходилось. Но одна знакомая рассказывала, что с ней неудачно пошутили, спросив: "Кого вы, русские, следующего отравите?" — резюмирует она.