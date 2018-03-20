Президент Египта поручил Минавиации улучшать безопасность в аэропортах

КАИР, 20 мар — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник поручил министру гражданской авиации Шерифу Фатхи продолжить работу по совершенствованию систем безопасности в аэропортах страны, об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.
"Также президент заявил о необходимости продолжить совершенствование систем безопасности в аэропортах согласно самым высоким мировым стандартам, а их сотрудников (служб безопасности в аэропортах) обучить работе с самыми передовыми техническими средствами, существующими в этой сфере", — заявил глава государства.
Прямое авиасообщение между Каиром и Москвой после двухлетнего перерыва возобновится с середины апреля: 11 числа в Каир отправится первый рейс компании "Аэрофлот", 12 — в Москву полетит EgyptAir. Всего обе авиакомпании будут выполнять пять рейсов между столицами в неделю.