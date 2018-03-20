Финляндия грубо нарушает права детей-просителей убежища, заявили в ЮНИСЕФ

ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — РИА Новости. В Финляндии грубо нарушаются права детей-просителей убежища, интересы ребёнка лишь частично принимаются во внимание, говорится в исследовании детского фонда ООН, некоммерческой организации ЮНИСЕФ.

"Финляндия и другие северные страны обращаются с ребенком в первую очередь как с просителем убежища. Основная проблема заключается в том, что интересы детей не учитываются, либо принимаются во внимание частично. В частности, Финляндия депортирует несовершеннолетних в страны, где безопасность находится под вопросом", — говорится в сообщении фонда.

Это приводит к тому, что несовершеннолетние, претендующие на статус беженцев, утратили полагающиеся детям права, и это стало общепринятой практикой, отмечает в исследовании представитель финского отделения ЮНИСЕФ Мирелла Хуттунен.

"Ни один финский чиновник не одобрил бы такое, если бы речь шла о финском ребенке. Заключение в изолятор детей противоречит договору о правах ребенка, также в тех случаях, когда ребенок находится в изоляторе вместе с семьей. Это крайне негативно отражается на развитии ребенка-беженца", – поясняет Хуттунен.

ЮНИСЕФ отмечает, что наряду с Финляндией права детей-просителей убежища нарушаются также в Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund — UNICEF) ЮНИСЕФ — международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций.