СМИ: встреча дипломатов Южной Кореи, КНДР и США завершилась в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар — РИА Новости. Первая встреча дипломатов США, КНДР и Южной Кореи завершилась в резиденции госсовета Финляндии "Поместье Кёнигштедт" в пригороде финской столицы, городе Вантаа, сообщает во вторник финская государственная телерадиокомпания YLE.

"Участники переговоров покинули резиденцию около пяти часов вечера (18.00 мск). Никто из участников не комментирует происходящее. От каждой страны во встрече участвует по шесть человек. От Северной Кореи в переговорах принимает участие заместитель руководителя отдела МИД КНДР по связям с США Чо Кан Ил (Choe Kang-il)", — говорится в сообщении.

Сегодняшняя встреча была первой из серии трех встреч, ожидается, что, переговоры продолжатся в среду, уточняется в сообщении.

На встрече не обсуждается вопрос денуклеаризации КНДР, отметил во вторник министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Это встреча с учеными и официальными лицами, а Финляндия — только посредник. Я не думаю, что будет разговор о ядерном оружии", — отметил Сойни в интервью финскому телеканалу MTV3.

Данная встреча в Хельсинки проходит на фоне заявлений о подготовке к возможному саммиту Северной Кореи и США.