Белый дом заверил, что сохранит жесткую позицию в отношении России

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США намерены поддерживать жесткую позицию по РФ, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс по итогам телефонного разговора президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.

"Мы продолжим занимать прежнюю позицию и быть жесткими, когда это необходимо. В то же время мы хотим продолжать диалог, чтобы работать по некоторым вопросам, которые беспокоят обе страны", — сказала Сандерс журналистам.

По ее словам, жесткая позиция будет касаться "санкций по России, восстановления наших (американских) вооруженных сил и энергетики".