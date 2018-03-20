США продолжат диалог с Россией по КНДР и Ирану

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США продолжат диалог с РФ по КНДР, Ирану, вооружениям, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс по итогам телефонного разговора президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.

"Мы продолжим диалог с Россией, будем говорить о некоторых общих интересах, будь то Северная Корея, Иран и, как особо отметил президент сегодня, замедление напряженности по гонке вооружений. Это, очевидно, важно для обоих лидеров", — сказала Сандерс журналистам.

Ранее Белый дом сообщил, что в ходе разговора Трампа и Путина обсуждались совместные усилия по стратегической стабильности.