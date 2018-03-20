Британская полиция ищет видеозаписи из района, где расположен дом Глушкова

ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Скотланд-Ярд ищет записи автомобильных видеорегистраторов, сделанные в районе, где расположен дом скончавшегося экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.