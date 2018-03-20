Грузия обсудит на переговорах в Женеве соглашение о неприменении силы

ТБИЛИСИ, 20 мар – РИА Новости. Грузинская сторона настроена начать обсуждать на женевских дискуссиях исполнение соглашения о неприменении силы, заявил замглавы МИД Грузии Давид Дондуа, комментируя информацию о возможном "прорыве на дискуссиях".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что на предстоящих женевских консультациях может быть достигнут долгожданный прорыв — Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Россия и США, а также сопредседатели консультаций — ЕС, ООН и ОБСЕ — готовят совместную декларацию о неприменении силы в отношениях в регионе. По информации издания, замглавы МИД РФ Григорий Карасин выразил надежду, что заявление о неприменении силы будет принято на предстоящих переговорах. По словам дипломата, в готовящейся для принятия в устном виде декларации не будет затрагиваться вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии.

"Наша цель, чтобы в формате женевских дискуссий началось предметное рассмотрение исполнения соглашения 2008 года о неприменении силы и мирном урегулировании конфликта, которое до этого не получалось. Для нас важно, чтобы был создан международный механизм по безопасности согласно пятому пункту соглашения о неприменении огня", — приводит МИД слова Дондуа.

По его словам, "как один из шагов к этой цели грузинская сторона рассматривает в том числе приемлемое для участников дискуссий политическое заявление в связи с неприменением силы, работа над которым ведется годами".

"Мы продолжим в Женеве переговоры и участие последовательной и принципиальной позицией, чтобы были найдены пути мирного урегулирования конфликта… если прогресс пойдет конструктивно, это создаст среду для последующих переговоров в формате женевских дискуссий и возможность подключения высокого политического уровня, готовность к которому мы уже выражали", — добавил замглавы МИД.

Обсуждение документа продолжается уже несколько лет. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивают, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.