Россия выступила за учет интересов всех сил и сторон в Ираке

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию партии "Иракский национальный проект" во главе с генеральным секретарем Джамалем Ад-Дари, сообщил сайт МИД РФ.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Ираке и перспективам ее развития после разгрома запрещенной в России террористической группировки ИГ и в контексте предстоящих в мае общеиракских парламентских выборов.

"С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена необходимость достижения устойчивого национального согласия с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп страны", — сообщил МИД РФ.