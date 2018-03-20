В Латвии "дело Алексеева" назвали попыткой припугнуть русских журналистов

РИГА, 20 мар — РИА Новости. Полиция безопасности Латвии присвоила журналисту, редактору портала Imhoclub.lv Юрию Алексееву статус подозреваемого. Об этом по просьбе Алексеева сообщил политический активист Владимир Линдерман.

"Полицией безопасности Алексееву присвоен статус подозреваемого по двум статьям уголовного закона Латвии: разжигание национальной розни + незаконное хранение боеприпасов", — цитирует Линдермана Sputnik Латвия.

Теперь Алексеев находится под подпиской о невыезде.

Владимир Линдерман заявил, что давно знает Юрия Алексеева, поэтому он на сто процентов уверен, что дело сфабриковано.

"Алексеев выбран мишенью, чтобы как следует пугнуть всех русских журналистов Латвии", — уверен Линдерман.

"Их не интересует имидж. Их интересует прихлопнуть СМИ, которые они считают нелояльными", — добавил он.

По словам Линдермана, ранее у Алексеева был статус "лица, против которого начат уголовный процесс", поскольку полиции не хватало улик. Этот первоначальный статус не предполагает меры пресечения, поэтому Алексееву дали в рождественские каникулы полететь в США.

В середине декабря Полиция безопасности провела десятичасовой допрос Юрия Алексеева и предъявила ему обвинение в разжигании розни. Кроме того, при обыске в квартире журналиста были найдены патроны от пистолета Макарова.

По мнению Алексеева, боеприпасы ему подбросили, но сделали это не во время обыска, а намного раньше, чтобы в нужный момент их найти.

Обвинения в разжигании межнациональной розни ему предъявили на основании "антилатышских" текстов в интернете, которые Алексеев, по его утверждению, не писал.

Некоторое время назад у журналиста был взломан персональный компьютер. После этого инцидента он обращался к специалистам по компьютерной безопасности, и те пришли к выводу, что взлом был выполнен очень профессионально — либо крупной IT-фирмой, либо спецслужбами.

В прошлом году Алексеев был задержан властями Косова "за причинение вреда имиджу" самопровозглашенной республики.

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