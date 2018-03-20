Полиция не нашла взрывчатку в аэропорту Одессы

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Полиция не нашла взрывчатку в аэропорту Одессы, для проверки эвакуировали 400 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что правоохранители проверяют сообщение о минировании одесского аэропорта.

"Специалисты взрывотехнической службы закончили проверку одесского аэропорта. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено. Из здания были эвакуированы 400 человек. Сейчас работа аэропорта возобновлена", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.