Евродепутат рассказала, к чему привела демонизация России Западом

ТАЛЛИН, 20 мар – РИА Новости. По мнению европарламентария Яны Тоом, демонизация России на Западе и в Эстонии привела к прямо противоположному результату на выборах 18 марта, сообщает Sputnik Эстония.

Депутат Европарламента назвала ненормальным то, что между Эстонией и Россией — соседними странами — нет конструктивных отношений, а Запад и элиты Эстонии исходят из принципа "презумпции виновности" по отношению к восточной соседке, хотя не имеют твердых доказательств. Об этом Тоом заявила во время дискуссии со своим коллегой-европарламентарием Урмасом Паэтом.

Тоом уверена, что победа действующего президента Российской Федерации Владимира Путина на выборах 18 марта — это в первую очередь реакция российского общества на такие голословные обвинения и давление:

"Думаю, Лондон тут, конечно, "при чем". Если ситуацию перевернуть, можно сказать, что Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании и инициатор антироссийских решений — Sputnik) – агент Кремля. Британцы, конечно, очень постарались… То, что явка будет большой, было понятно сразу, и виной тому – наши санкции и то давление, которое оказывается на Россию".

При этом, отметила она, высокий процент поддержки Путина на выборах среди проживающих в Эстонии граждан России — это протестное голосование против политики ее страны в отношении нацменьшинств:

"Я посмотрела бы на эту ситуацию еще и с внутриэстонской точки зрения. В Нарве процент поддержки Путина выше, чем в Чечне. Когда мы поддержали риторику Терезы Мэй, какую спичку мы поднесли к фитилю, что мы сделали со своим же обществом? Результат голосования – это все-таки протест против нашей политики в отношении национального меньшинства".

Тоом убеждена, что, бездоказательно обвиняя Россию, Эстония и ее союзники подрывают основы западной демократии:

"У британцев нет доказательств, они говорили, что Россия виновата highly likely – с высокой степенью вероятности. С контекстом возникает очень странная ситуация: мы кого-то обвиняем, потому что он нам не нравится. Тем самым мы подрываем основы западной демократии – вот дикость-то в чем".

По мнению парламентария, то, что Россия наращивает военную мощь, выглядит вполне естественно: "Россия исходит из того, что пока она слаба, с ней не считаются. И так оно на самом деле и есть".

При этом она указала на негативную роль в раздувании конфликта между ЕС и Россией некоторых стран Восточной Европы, которые ведут свою игру: "Польша использует ситуацию, чтобы блокировать "Северный поток-2" – пусть канцлер Германии Ангела Меркель пересмотрит свою позицию и так далее".

"Нам надо смотреть на себя. Россия – наш сосед. У нас с ней нет конструктивных отношений. Это ненормально", — заявила депутат Европарламента.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд одной из последних среди глав государств Европы и мира поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента России 18 марта. Эстонские СМИ сообщили о ее поздравлениях днем 20 марта — при этом ни официальный сайт, ни страница Кальюлайд в социальной сети Facebook их текста не опубликовали.

Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что его страна не признаёт итоги выборов 18 марта в России на территории Крыма и полностью поддерживает Великобританию в обвинениях в адрес Москвы по делу об отравлении бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля.

По данным российского посольства в Эстонии, на избирательные участки в балтийской республике пришли и проголосовали 28 077 граждан России, то есть явка составила рекордные для стран Балтии 34 процента. По результатам выборов в Эстонии, Владимир Путин набрал 94 процента голосов, в Нарве за него проголосовали 95,45 процента, в Таллинне и Тарту — 92,5 процентов.

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