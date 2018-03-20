Во Франции по делу о терактах 2015 года задержали шесть человек

ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская полиция во вторник задержала шестерых человек по подозрению в причастности к поставке оружия исполнителю теракта в кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года.

По информации радиостанции Europe1, четыре человека были задержаны в департаменте Нор, а еще двое — в департаменте Валь-де-Марн.

"Это заключение под стражу позволит установить, какую роль они могли играть в поставке оружия Амеди Кулибали", — отмечает радиостанция.

Срок их пребывания под стражей может длиться до 96 часов.

Череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.

Через два дня мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись.

В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.