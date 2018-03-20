Эксперт оценил перспективы развития внешней политики США

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мир ожидает нормализации политики США, но не стоит ждать этого в ближайшие десятилетия, также на фоне изменений политики Вашингтона возможна конфронтация с другими странами, считает старший преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"В мире существует действительно запрос на нормализацию политики США, роли и места США в мире, которая пока не наступила, и, думаю, что не наступит в течение ближайших нескольких десятилетий", — сказал эксперт на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом он добавил, что нынешняя политика администрации действующего президента США Дональда Трампа не является "попыткой" адаптации Соединенных Штатов к тем изменениям, которые объективно происходят в мире и внутри самой страны. По словам Суслова, стратегический вектор США к этой нормализации неизбежен и предопределен системными реалиями в международных отношениях, а также реалиями внутри США.

По мнению эксперта, однако, движение США по пути этой нормализации будет очень сложным, конфликтным и, возможно, приведет не к одной войне, так как мир меняется вопреки желанию, интересам и идеологическим представлениям Вашингтона, никто не хочет делать выбор "с кем быть".

"Эта глобальная конфронтация не сработает, никто не хочет выбирать (с кем быть), особенно это заметно в Азии и на Ближнем Востоке, где даже ближайшие союзники США диверсифицируют свои отношения и не собираются сокращать свое взаимодействие, скажем, с Россией или Китаем ради дальнейшего сохранения в американской орбите", — добавил Суслов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ищет ни с кем конфронтации и хочет работать со всеми честно. По его словам, период доминирования Запада в мировых делах завершается, начинается переход к многополярной системе, и этот переход — болезненный для тех, кто годами привык "заказывать музыку".