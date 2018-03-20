МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Если Лондон не представит доказательств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет ответить за обвинения в адрес РФ, считает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

"Я вообще считаю, что премьер-министр Великобритании должна ответить за свои слова, если все-таки в итоге не будет доказательств. Потому что на таком уровне безответственно такие вещи заявлять и обвинять такую страну как Россия, это просто неприемлемо. Мне кажется, международное сообщество должно дать ответ на подобные выпады", — сказал парламентарий журналистам.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.