Рада попросила кабмин решить, как посчитать ущерб от "российской агрессии"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Верховная рада просит кабмин решить, как посчитать ущерб от "вооруженной агрессии" России против Украины, соответствующее постановление на заседании во вторник поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

"Верховная рада постановляет: кабинету министров Украины разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией Российской Федерации, а также разработать и внести в Верховную раду Украины законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.

Парламент также рекомендовал президенту Украины создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины к Российской Федерации как "государству-агрессору".

"Генеральной прокуратуре Украины рекомендуется предоставить Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций ДНР и ЛНР", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.