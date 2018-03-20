В Испании террориста ЭТА приговорили к 110 годам заключения

МАДРИД, 20 мар — РИА Новости. Национальный суд Испании приговорил члена баскской террористической организации ЭТА Серхио Поло Эскобеса к 110 годам тюремного заключения, говорится в судебном постановлении.

Эскобеса признали виновным в убийстве в 1995 году в городе Леон (автономное сообщество Кастилия и Леон) майора сухопутных сил Лусиано Кортисо — террорист заложил бомбу под водительским сидением. В результате теракта также получили ранения четыре человека — дочь военного, которая также находилась в машине, а также трое прохожих.

Суд также постановил, что Эскобес должен выплатить вдове и детям погибшего компенсации в размере от 160 тысяч до 300 тысяч евро.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.